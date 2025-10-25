مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر بذلت جهدا خارقا لوقف العداون .. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع صعب جدا في فلسطين الآن، فلا يوجد وضوح كامل في مستقبل قطاع غزة.

وأضاف الهباش، في برنامج "السادسة مساء" على قناة "الحياة"، أن مصر بذلت جهدا خارقا لوقف العدوان ووقف الحرب وإطلاق النار بعد اجتماع شرم الشيخ.

وتابع: توقفت آلة العدوان، والآن أمامنا تحديات لتعافي قطاع غزة وعودة قطاع غزة للحياة الطبيعية وانسحاب قوات الاحتلال.

وأشار إلى أنه لا تزال الدول العربية يبذلون الجهود مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان استكمال رؤية الرئيس ترامب أو المشروع الذي طرحه من أجل عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى.