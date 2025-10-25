كاتب: جهود مصر لصالح القضية الفلسطينية لا يمكن إغفالها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة “الشروق”، إن الإعلام العالمي بدأ يركز ويعيد النظر في الدور المصري الضروري والفاعل في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذكر مصر بشكل متكرر في وسائل الإعلام الدولية يعكس تقديرًا متزايدًا لدورها التاريخي والمستمر في السعي لتحقيق الاستقرار وإدارة الأزمات بالمنطقة.

محاولات سابقة لتقليل الدور المصري

وأوضح حسين أن هناك محاولات عدة من أطراف عربية وإقليمية ودولية سابقة لطمس أو التقليل من الدور المصري، حيث اعتقد البعض أنه يمكن استبدال مصر أو محاكاتها في هذا الدور.

العدوان الإسرائيلي يعزز الدور المصري

وأكد حسين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العامين الماضيين أعاد تثبيت وتجذير الدور المصري كدور محوري، نظرًا لقرب مصر الجغرافي من فلسطين، وحجمها العربي الكبير، وجهودها العسكرية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية والسعي للتهدئة والاستقرار.

اعتراف دولي بالدور المصري

وأضاف أن النتائج الواقعية منذ عامين أظهرت أن الجميع أصبح يقر بالدور المصري ولا يمكن تجاهله، حتى بعد محاولات إسرائيل التأثير على هذا الدور، مؤكدًا أن القمة الدولية التي عقدت في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي ترامب كانت إقرارًا عمليًا وواقعيًا بعدم إمكانية استبعاد الدور المصري.

مصر عامل استقرار رئيسي في الشرق الأوسط

واختتم حسين حديثه بالتأكيد على أن الاعتراف الدولي المتكرر بالدور المصري يعكس حقيقته وفاعليته في المنطقة، مشددًا على أن مصر تظل عامل استقرار رئيسيًا، ودورها في القضية الفلسطينية لا يمكن الاستغناء عنه.