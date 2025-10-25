قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفوضية الأسرى في فلسطين تشيد بالمواقف الإنسانية للقاهرة تجاه غزة

غزة
محمد البدوي

أشاد الدكتور نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح الفلسطينية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تتوقف يومًا عن مساندة الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

المستويات السياسية والإنسانية

أوضح الوحيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تتحرك على مختلف المستويات السياسية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، مؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

مشهد إنساني بالغ القسوة

وأضاف أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد الدمار لم يجدوا سوى الركام والأطلال، ويحاول بعضهم إقامة خيام فوق أنقاض بيوتهم التي تضم رفات أحبائهم، في مشهد إنساني بالغ القسوة.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة

محافظ أسيوط لـ صدى البلد : زيارة البابا تواضروس حملت رسائل كثيرة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشيد بجهود “التربية والتعليم” في نشر ثقافة النظافة

ارشيفية

العثور على جثه متحللة لمسن بمنزله بأحد المناطق في الدقهلية

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

