رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
دبلوماسي سابق: اتفاق شرم الشيخ تتويج لعامين من الجهود المصرية المكثفة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود الدبلوماسية المصرية استمرت لعامين كاملين من المفاوضات المكثفة التي تنقّلت بين القاهرة والدوحة وعدد من العواصم الأوروبية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في غزة.

أوضح مشرفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية ، أن الجانب الإسرائيلي كان يعقّد المسار التفاوضي من حين لآخر بتغيير الشروط وقواعد التفاوض، وهو ما أدى إلى إطالة أمد المباحثات وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل في وقت مبكر.

القبول بوقف إطلاق النار

وأشار مشرفة إلى أن تكثيف التحركات المصرية مؤخرًا بالتوازي مع ضغوط أمريكية فاعلة ساهم في دفع إسرائيل نحو القبول بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ جاء تتويجًا لهذه الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تجسّد التزام مصر الثابت بدورها الإقليمي ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

غزة

