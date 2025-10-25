دبلوماسي سابق: اتفاق شرم الشيخ تتويج لعامين من الجهود المصرية المكثفة

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود الدبلوماسية المصرية استمرت لعامين كاملين من المفاوضات المكثفة التي تنقّلت بين القاهرة والدوحة وعدد من العواصم الأوروبية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في غزة.

أوضح مشرفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية ، أن الجانب الإسرائيلي كان يعقّد المسار التفاوضي من حين لآخر بتغيير الشروط وقواعد التفاوض، وهو ما أدى إلى إطالة أمد المباحثات وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل في وقت مبكر.

القبول بوقف إطلاق النار

وأشار مشرفة إلى أن تكثيف التحركات المصرية مؤخرًا بالتوازي مع ضغوط أمريكية فاعلة ساهم في دفع إسرائيل نحو القبول بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ جاء تتويجًا لهذه الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تجسّد التزام مصر الثابت بدورها الإقليمي ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.