خبير أمريكي: إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور إريك لوب، مدير برنامج الدراسات العليا للعلوم السياسية بجامعة فلوريدا، أن الأسبوع الماضي شهد تحركًا دبلوماسيًا واسعًا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال وأدت إلى مقتل 46 فلسطينيًا، في مقابل مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف لوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي أرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل، في مسعى لإقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والالتزام الكامل بشروط الهدنة.

وأوضح الخبير الأمريكي أن واشنطن كثّفت اتصالاتها مع شركائها الدوليين والإقليميين لتنسيق الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

توسيع رقعة الصراع

كما شدد على أن الإدارة الأمريكية ترى أن استمرار العنف يقوّض فرص الاستقرار ويهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه التحركات.