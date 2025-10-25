قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
خبير أمريكي: إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

محمد البدوي

أكد الدكتور إريك لوب، مدير برنامج الدراسات العليا للعلوم السياسية بجامعة فلوريدا، أن الأسبوع الماضي شهد تحركًا دبلوماسيًا واسعًا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال وأدت إلى مقتل 46 فلسطينيًا، في مقابل مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف لوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي أرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل، في مسعى لإقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والالتزام الكامل بشروط الهدنة.

وأوضح الخبير الأمريكي أن واشنطن كثّفت اتصالاتها مع شركائها الدوليين والإقليميين لتنسيق الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

توسيع رقعة الصراع

كما شدد على أن الإدارة الأمريكية ترى أن استمرار العنف يقوّض فرص الاستقرار ويهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه التحركات.

