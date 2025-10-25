قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تغير مجرى القضية الفلسطينية.. وتدفق المساعدات يبدأ من معبر رفح

محمد البدوي

أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام ميناء رفح البري، على أن كافة المؤشرات الميدانية تؤكد أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة باتت تمثل همًّا قوميًا مصريًا خالصًا، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

دعم غزة واستقرار الأوضاع 

وأضاف أن البيانات الصادرة عن المنظمات الفلسطينية والدولية المختلفة عكست تقديرًا واسعًا للدور المصري الذي نجح مؤخرًا في تحقيق توافقات مهمة لصالح دعم غزة واستقرار الأوضاع داخل القطاع.

وأوضح الغنام أن الاستعدادات داخل مدينة العريش وعلى طول الطريق المؤدي إلى رفح تسير على قدم وساق، حيث تتوافد الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية، استعدادًا للانطلاق في الساعات الأولى من صباح الغد نحو معبري كرم أبو سالم والعوجه قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية هي الوحيدة في العالم التي تقدم هذه الكميات الضخمة من المساعدات في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من الشاحنات المصرية شوهدت وهي تحمل العلم المصري تعبيرًا عن الموقف الثابت لمصر تجاه دعم أشقائها الفلسطينيين.

المخيمات الجديدة لإيواء العائدين

وأكد المراسل أن مصر تبني داخل قطاع غزة عددًا من المخيمات الجديدة لإيواء العائدين من جنوب القطاع إلى شماله، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء تسعة مخيمات حتى الآن، وجارٍ العمل على بناء المخيمات العاشر وحتى الرابع عشر.

وقال إن الجهود المصرية نُفذت بسرعة قياسية وبمشاركة فعالة من الشباب الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة لن تترك أي فلسطيني دون مأوى في الشارع.

 الأولوية خلال المرحلة المقبلة 

ولفت الغنام إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون للمساعدات الخاصة بإنشاء المخيمات ومواد الإغاثة الشتوية مثل الخيام والبطاطين ومواد التدفئة، إلى جانب الوقود الضروري للحركة داخل القطاع.

وختم بالإشارة إلى أن التنسيق يجري بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لضمان دخول المساعدات غدًا بشكل منظم، مع توقعات بأن تتضح الصورة بصورة أدق خلال الساعات المقبلة حول حجم المساعدات ومسارات دخولها.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

