مستشار ترامب: اجتماع الرباعية بحث جهود تأمين هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بالسودان

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، إن الولايات المتحدة استضافت، في العاصمة واشنطن، اجتماعاً للجنة الرباعية الخاصة بالسودان، ضم ممثلين عن مصر والسعودية والإمارات إلى جانب الجانب الأمريكي.

وبحسب مستشار ترامب فان اجتماع الرباعية بحث جهود تأمين هدنة إنسانية عاجلة ووقف إطلاق النار بالسودان.

وأوضح بولس في منشور على منصة "إكس" أن الاجتماع جاء في إطار "دفع الجهود الجماعية نحو السلام والاستقرار في السودان، بما في ذلك العمل على ضمان هدنة إنسانية عاجلة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ووقف أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة، والمضي قدماً نحو الانتقال إلى الحكم المدني".

وأضاف أن أعضاء الرباعية "جددوا التزامهم بما ورد في البيان الوزاري الصادر في 12 سبتمبر، واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق بشأن الأولويات العاجلة في الملف السوداني".

وأكد بولس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد السلام في السودان، ونحن متحدون في التزامنا بإنهاء معاناة الشعب السوداني".

ويأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية والإقليمية لوقف القتال المستمر في السودان منذ أكثر من عام، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والنزوح الواسع داخل البلاد وخارجها.