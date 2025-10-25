قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
الهلال الأحمر يشيد بدور مصر في دعم غزة بالمساعدات الإغاثية

محمد البدوي

أشاد رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني داخل القطاع، مؤكدًا أن الجهود المصرية ساهمت بشكل فاعل في وصول المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية إلى مختلف المناطق المنكوبة في غزة.

تسهيل إدخال الشاحنات إلى غزة

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال خط الدفاع الإنساني الأول عن الفلسطينيين، حيث عملت على تسهيل إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات والإمدادات الطبية رغم التحديات الميدانية والتعقيدات الأمنية المفروضة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح «النمس» خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، أن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تعيق دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ؛ ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، واحتياج آلاف العائلات الفلسطينية للخيام والأغطية ووسائل التدفئة.

وأشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف العراقيل المفروضة على قوافل الإغاثة وضمان تدفق المساعدات دون قيود.
 

تضامن إنساني عالمي

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضامن إنساني عالمي حقيقي لدعم جهود الإغاثة داخل غزة.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات بما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون.

حركة المساعدات

وأكد أن استمرار القيود المفروضة على حركة المساعدات؛ يعني تعميق الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية

مهرجان "دي-كاف" يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية

