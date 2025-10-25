قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
معاناة غزة .. حكاية إنسانية تُجسد معنى الصبر والإصرار في وجه الحصار

محمد البدوي

يعاني أهالي غزة منذ سنوات طويلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار المستمر والحروب المتكررة التي دمّرت البنية التحتية وأثّرت على جميع جوانب الحياة. 

 أبسط مقومات الحياة

ويعيش أكثر من مليوني شخص في مساحة صغيرة مكتظة، ما يجعل الحصول على أبسط مقومات الحياة تحدياً يومياً، نقص الكهرباء والماء الصالح للشرب وانقطاع الوقود يؤثر على المستشفيات والمدارس والمنازل، بينما يعاني كثير من السكان من البطالة والفقر الشديد بسبب شلل الاقتصاد المحلي.

كما أن الواقع الصحي في غزة مؤلم؛ فالمستشفيات تعمل بإمكانات محدودة، والأدوية والمعدات الطبية شحيحة، ما يفاقم معاناة المرضى، خاصة الأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. 

 مراكز إيواء للنازحين 

ويواجه الطلاب صعوبات في مواصلة تعليمهم بسبب تدمير المدارس أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين خلال الأزمات.

إلى جانب ذلك، يعيش الناس في خوف دائم من القصف وفقدان أحبائهم، وقد فقدت آلاف العائلات بيوتها ومصدر رزقها؛ ومع كل ذلك، يتمسك أهالي غزة بالأمل والصمود، ويواصلون حياتهم رغم الألم والمعاناة، مؤمنين بحقهم في الحياة والحرية والكرامة، كما أن معاناة غزة ليست مجرد أرقام أو أخبار، بل هي حكاية إنسانية تُجسد معنى الصبر والإصرار في وجه القهر والحصار.

العدوان الإسرائيلي المتواصل

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية متفاقمة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة فتح الممرات الطبية بشكل دائم للسماح بخروج المصابين من القطاع، خاصة في ظل وجود نحو 15 ألف جريح بحاجة إلى تلقي العلاج خارج غزة التي تعاني دمارًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

 قوافل المساعدات الإنسانية

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تواصل أداء دورها الإنساني والمحوري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرة إلى أن المبادرة المصرية تسعى للحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع بما يضمن استقرار الأوضاع وإعلاء مصلحة المواطن الفلسطيني فوق كل اعتبار.

الفصائل والقوى الفلسطينية

أوضحت الحناوي أنه على المسار السياسي، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة الأخيرة توافقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة من أبناء القطاع، مع التزامها بمواصلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

اتفاقيات تعاون مع السوربون نوفال وماري لويس باستير بفرنسا

رئيس جامعة دمنهور: نحقق شراكات دولية فاعلة للطلاب باتفاقيات مع فرنسا

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة

محافظ أسيوط لـ صدى البلد : زيارة البابا تواضروس حملت رسائل كثيرة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشيد بجهود “التربية والتعليم” في نشر ثقافة النظافة

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

