معاناة غزة .. حكاية إنسانية تُجسد معنى الصبر والإصرار في وجه الحصار

يعاني أهالي غزة منذ سنوات طويلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار المستمر والحروب المتكررة التي دمّرت البنية التحتية وأثّرت على جميع جوانب الحياة.

أبسط مقومات الحياة

ويعيش أكثر من مليوني شخص في مساحة صغيرة مكتظة، ما يجعل الحصول على أبسط مقومات الحياة تحدياً يومياً، نقص الكهرباء والماء الصالح للشرب وانقطاع الوقود يؤثر على المستشفيات والمدارس والمنازل، بينما يعاني كثير من السكان من البطالة والفقر الشديد بسبب شلل الاقتصاد المحلي.

كما أن الواقع الصحي في غزة مؤلم؛ فالمستشفيات تعمل بإمكانات محدودة، والأدوية والمعدات الطبية شحيحة، ما يفاقم معاناة المرضى، خاصة الأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة.

مراكز إيواء للنازحين

ويواجه الطلاب صعوبات في مواصلة تعليمهم بسبب تدمير المدارس أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين خلال الأزمات.

إلى جانب ذلك، يعيش الناس في خوف دائم من القصف وفقدان أحبائهم، وقد فقدت آلاف العائلات بيوتها ومصدر رزقها؛ ومع كل ذلك، يتمسك أهالي غزة بالأمل والصمود، ويواصلون حياتهم رغم الألم والمعاناة، مؤمنين بحقهم في الحياة والحرية والكرامة، كما أن معاناة غزة ليست مجرد أرقام أو أخبار، بل هي حكاية إنسانية تُجسد معنى الصبر والإصرار في وجه القهر والحصار.

العدوان الإسرائيلي المتواصل

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية متفاقمة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة فتح الممرات الطبية بشكل دائم للسماح بخروج المصابين من القطاع، خاصة في ظل وجود نحو 15 ألف جريح بحاجة إلى تلقي العلاج خارج غزة التي تعاني دمارًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

قوافل المساعدات الإنسانية

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تواصل أداء دورها الإنساني والمحوري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرة إلى أن المبادرة المصرية تسعى للحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع بما يضمن استقرار الأوضاع وإعلاء مصلحة المواطن الفلسطيني فوق كل اعتبار.

الفصائل والقوى الفلسطينية

أوضحت الحناوي أنه على المسار السياسي، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة الأخيرة توافقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة من أبناء القطاع، مع التزامها بمواصلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.