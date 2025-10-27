مراسل الحكاية: العريش قادرة على استقبال مصابي غزة

قال محمد الريس مراسل الحكاية من العريش، إن مدينة العريش أكبر وأهم مدينة في محافظة شمال سيناء، وفيها حالة من الحركة المستمرة مع الهدوء وهناك زخم وحياة مستمرة في المدينة فهي مدينة هادئة بشكل عام وأهلها يتسمون بالهدوء والرقي.

وأضاف الريس، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن مدينة العريش توصف بأنها مدينة بكر، والدولة تقوم بدور تنموي كبير في هذه المدينة، وتتسم بالأمن والأمان ورواج تجاري في حركة البيع والشراء.

وتابع: مدينة العريش هي مدينة ساحلية تتمتع بشواطئ كبيرة تمتد لأكثر من 200 كيلو متر.

وأكد أن مدينة العريش لديها القدرة على استقبال الجرحي والمصابين الوافدين من قطاع غزة حال فتح المعبر من الجانب الآخر.