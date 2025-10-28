قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار النفط تتراجع متأثرة بخطط أوبك لزيادة إنتاج الخام

نفط
وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة هبوطها بعد الجلستين السابقتين، إذ طغت الضغوط الناتجة عن خطط أوبك لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أميركا والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% لتصل إلى 65.47 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% إلى 61.15 دولاراً.


وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة: «وازن المتعاملون بين التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين التوقعات الأوسع نطاقاً للعرض».

وقالت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز، أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يميل إلى زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج خلال ديسمبر كانون الأول، في خطوة قد تؤثر سلباً على الأسعار.

وبعد سنوات من تقليص الإنتاج في محاولة لدعم السوق، بدأ التحالف التراجع عن تلك التخفيضات منذ أبريل نيسان.

وفي المقابل، قد تتلقى الأسواق دعماً في حال توصلت الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، إلى اتفاق تجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الأميركي في مكالمة هاتفية أمس الاثنين أن بكين تأمل في أن تلتقي واشنطن معها في منتصف الطريق «للتحضير لتفاعلات رفيعة المستوى» بين البلدين.

أكبر مكاسب أسبوعية

وسجل خاما النفط خلال الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو حزيران، بعد أن فرض ترامب عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفاً شركتي النفط لوك أويل وروسنفت.

وأعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الاثنين أنها تعتزم بيع أصولها الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، في أهم خطوة تتخذها شركة روسية حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط 2022.

وقال بنك إيه.إن.زد: «فوجئت الأسواق بخطوة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على اثنين من أكبر منتجي النفط الروسي، وهما شركتا روسنفت ولوك أويل، اللتان تشكلان معاً نحو نصف إجمالي صادرات روسيا من الخام. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تخمة النفط قائمة».

احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

رئيس هيئة الدواء والوفد الصيني

هيئة الدواء تبحث توطين صناعة المواد الخام ودعم إتاحة العلاجات الحيوية المتطورة

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

