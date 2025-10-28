القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفيذ القوافل الرياضية ضمن خطة الأنشطة المحلية لإدارة التنمية الرياضية خلال شهر أكتوبر 2025م.

بمشاركة 150طفلا

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إنه جرى تنفيذ القافلة الرياضية بحي المجاهدين، بمشاركة نحو 150 من أبناء الحي من الأولاد والبنات، حيث تضمنت فعاليات متنوعة في الألعاب الفردية والجماعية بهدف تنمية مهارات النشء ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.

وتستهدف القوافل الرياضية الوصول إلى الأحياء الفقيرة والقرى والمناطق المحرومة على مستوى المحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق مبدأ العدالة في إتاحة الأنشطة للجميع.

وشهدت الفعاليات أجواء من البهجة والحماس بين المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة واستمرار تنفيذ الأنشطة داخل الأحياء لما تمثله من متنفس ترفيهي وفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية.