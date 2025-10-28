قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
فرص تدريب مجانية في مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات بالشرابية

مركز التدريب
مركز التدريب

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المجانية الجديدة التي يُنظمها مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، المعروف سابقًا بمركز الشرابية للتدريب المهني، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وتتضمن الدورات التدريبية مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، حيث تُوفر الوزارة من خلال هذه البرامج التدريبية فرصًا مجانية للشباب لاكتساب مهارات عملية معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الوزارة أن مكان الحضور والتسجيل سيكون في مقر المركز الكائن بـ 9 شارع مهمشة – الشرابية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ويستمر استقبال المتقدمين من الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة الدولة لتأهيل الكوادر الفنية والمهنية ورفع قدرتها الإنتاجية بما يسهم في دعم سوق العمل المصري بالعمالة الماهرة والمدرّبة وفقًا لأحدث المعايير الفنية. كما دعت الشباب الراغبين في الالتحاق إلى الإسراع بالتسجيل نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية.

وزارة العمل التدريب المهني العمل فرص تدريب

البابا لاون

البابا لاوُن يوقع رسالة رسولية احتفاءً بمرور 60 عامًا على إعلان "التربية المسيحية"

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

