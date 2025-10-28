فرص تدريب مجانية في مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات بالشرابية

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المجانية الجديدة التي يُنظمها مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، المعروف سابقًا بمركز الشرابية للتدريب المهني، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وتتضمن الدورات التدريبية مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، حيث تُوفر الوزارة من خلال هذه البرامج التدريبية فرصًا مجانية للشباب لاكتساب مهارات عملية معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الوزارة أن مكان الحضور والتسجيل سيكون في مقر المركز الكائن بـ 9 شارع مهمشة – الشرابية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ويستمر استقبال المتقدمين من الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة الدولة لتأهيل الكوادر الفنية والمهنية ورفع قدرتها الإنتاجية بما يسهم في دعم سوق العمل المصري بالعمالة الماهرة والمدرّبة وفقًا لأحدث المعايير الفنية. كما دعت الشباب الراغبين في الالتحاق إلى الإسراع بالتسجيل نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية.