باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر

رد الدكتور محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال ما هو الكوكب الجديد المكتشف مؤخرًا على بعد 20 سنة ضوئية من كوكب الأرض، والذي سيكون أكبر من كوكب الأرض، يعتقد أنه قد يكون صالحًا للحياة.

وقال الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، أن هذا الكوكب له ضوء ظهر من 20 سنة ماضية.

اكتشفت نجوم وتم تسميتها باسم مصر

وأكد أن هذا الاكتشاف ما زال قيد الدراسة، وأن اكتشاف الكواكب الخارجية بدأ منذ عام 1917، حتى الآن، ومصر اكتشفت نجوم وتمت تسميتها باسم مصر.

مصر تمتلك أكبر مرصد فلكي

وأوضح أن هناك فروع حديث بعلم الفلك، ومصر تمتلك أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط بمنطقة القطامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل حاليًا على إنشاء مرصد حديث في سيناء مزود بتقنيات متقدمة لمواكبة التطورات العلمية العالمية في رصد الفضاء، وأن العمل مستمر على هذا المرصد.

عمل الليل نهار

وأشار إلى أن هناك اتحاد فلكي دولي، iau، يمنع أي أبحاث تؤثر على كفاءة الأرصاد الجوية، منها من يريد عمل الليل نهار، وأن الدول عندما تشعر بالخطر على الأرصاد، يتم التحرك ويمنع الأبحاث التي تؤثر على الجو.

ولفت إلى أنه يجب الاستفادة من الفلك، من خلال الطاقة الشمسية، فمن الممكن أن نستفيد من الشمس، ومصر تتمير بـ 300 ليلة صافية في العام، وأن المحطات الطاقة الشمسية، يجب الاستفادة منها، لآنها نظيفة للبيئة.

وأوضح أن التغيير الصيفي والشتوي، يكون له تأثير على الأمور الاقتصادية، وأن التوقيت العالمي الموحد هو توقيت جرينتش، وأن الفارق بين مصر وجرينتش يكون ساعتين، وأن ما تقوم به مصر من تغيير في توقيت للساعة، يقوم بها الكثير من دول العالم.

مصر على موعد مع كسوف تاريخي يجذب أنظار العالم إلى الأقصر

وكشف أن الفترة المقبلة سيكون هناك ظواهر فلكية منها، أنه في عام 2026 سيشهد عددًا من الكسوفات والخسوفات والاقترانات النادرة للكواكب وتواجد الكواكب على صف واحد، أما الحدث الأبرز فسيكون في 2 أغسطس 2027، حيث تشهد مدينة الأقصر وما حولها كسوفا كليًا للشمس يعد من أهم الأحداث الفلكية في القرن الحالي، ومن المتوقع أن يجذب آلاف المهتمين والسياح من مختلف دول العالم لمشاهدته من أرض مصر.