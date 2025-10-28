محافظ المنوفية يوجه بعلاج شاب يعاني من مرض التهاب نكروزي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـــ 12 حالة إنسانية من الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

استهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لتلك الحالات الإنسانية ، كما سلم عدد 2 ثلاجة لمستحقات أحدهن من منوف والأخرى من أشمون في استجابة فورية لمطلبهم بقيمة إجمالية تقارب ربع مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لأحوالهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

هذا وقد أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع كل حالة علي حده للإطمئنان على حالاتهم الصحية والإجتماعية ، ووجه رؤساء مدن منوف وسرس الليان ببحث ودراسة إمكانية توفير أكشاك لمواطنة تعول طفلة من ذوى الهمم ، ومواطن آخر لتوفير مصدر رزق ثابت لهم ،كما كلف إدارة العلاقات العامة بإصطحاب مواطن من ناحية حى غرب شبين الكوم يعانى من التهاب نكروزى ويعول اسرة لمستشفى الجراحات المتخصصة بميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية اللازمة له.

فيما كلف المحافظ خلال اتصال هاتفى مدير مديرية التضامن ببحث ودراسة شكوى عدد من العاملين بإحدى دور الرعاية يتضررون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية ، وكذا بحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لمواطن من سرس الليان وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك .

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا ،لافتاً حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم .