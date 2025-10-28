موسكو: الأوروبيون يحضرون لحرب كبيرة لعزل روسيا في القطب الشمالي

قال وزير الخارجية الروسي، إن الأوروبيون يحضرون لحرب كبيرة ويعملون على عزل روسيا في القطب الشمالي.

وأوضح أن توسع الناتو لم يتوقف لحظة رغم كل الالتزامات، متابعا: نأمل أن يظل ترامب ملتزما بتسوية الصراع في أوكرانيا استنادا لقمة ألاسكا.

وفي سياق آخر..في ظل اشتعال أجواء الصراع بين موسكو وكييف، وتبدل موازين القوى على وقع التطورات الميدانية والسياسية المتلاحقة، تعيش الساحة الدولية حالة من القلق والترقب لما ستؤول إليه الأزمة الأوكرانية.

فمع تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة وتزايد الاستهدافات داخل العمق الروسي، تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

في وقت تسعى فيه القوى الكبرى إلى تثبيت مواقعها عبر لغة التحذير والردع، بين إصرار روسي على تحقيق الأهداف الميدانية وتمسك غربي بدعم كييف عسكريًا وسياسيًا حتى النهاية.