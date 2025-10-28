Wicked: For Good فيلم يستعد للمنافسة من جديد على الأوسكار

بعد النجاح الساحق للجزء الأول من الفيلم الموسيقي الشهير Wicked، يبدو أن الجزء الثاني المرتقب بعنوان «Wicked: For Good» في طريقه لتكرار السحر نفسه، بل وربما التفوّق عليه، وفقاً لردود الفعل الأولى التي صدرت بعد العروض الخاصة للنقاد.

الفيلم من إخراج جون إم. تشو، ويعيد إلى الشاشة الثنائي المحبوب سينثيا إريفو في دور «إلفابا» وأريانا جراندي في دور «جليندا»، ليستكملا معاً القصة التي سحرت الجماهير حول العالم في الجزء الأول، الذي حصد عشرة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

إشادات نقدية مبكرة

وصفت مجلة Deadline الفيلم بأنه «خاتمة مؤثرة بحنان لصداقة من أعظم الصداقات في الثقافة الشعبية»، فيما كتبت فاريتي أن العمل «يتجاوز كل التوقعات ويقدّم تجربة موسيقية مبهرة تمزج بين الجمال البصري والعاطفة الجياشة».

أما Vanity Fair فقد أثنت على أداء الممثلين، مشيرةً إلى أن سينثيا إريفو قدّمت «أداءً مذهلاً يثبت مكانتها كأحد أبرز الأصوات في السينما الغنائية المعاصرة».

ويرى محللون سينمائيون أن «Wicked: For Good» قد يكون منافساً قوياً في موسم الجوائز القادم، خاصة في فئات أفضل فيلم موسيقي وأفضل أغنية أصلية وأفضل أداء نسائي رئيسي.



ويعتقد البعض أن العمل قد يتفوّق على الجزء الأول من حيث النضج الدرامي والبعد الإنساني في القصة، وبالطبع شباك الإيرادات.



من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما البريطانية يوم 21 نوفمبر المقبل، على أن يُطرح في بقية أنحاء العالم في الأسبوع ذاته.



ومع الزخم النقدي الكبير الذي يرافقه، يبدو أن «Wicked: For Good» على وشك أن يُلقي تعويذته الجديدة على جوائز الأوسكار والجماهير معاً.