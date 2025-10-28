قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
بتخفيضات تصل لـ 30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد بالرياض

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمركز الرياض، والذي يضم 16 عارضًا من السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على مختلف السلع المعروضة بالسوق، والتي شملت الأدوات المدرسية، والزيت، والشاي، والسكر، والأرز، واللحوم، والمكرونة، والبيض، والسمنة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعصائر، والخضروات، والفاكهة، والمنظفات، والعطارة، والأحذية، والأسماك، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمواطنين.

حرص محافظ كفر الشيخ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى السلع وأسعارها، وأعربوا عن رضاهم تجاه جودة المعروض والتخفيضات الملموسة التي تسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضمان الالتزام بالمعايير والجودة.

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: الإيمان بوجود الخالق فطرة إنسانية راسخة تظهر في الشدائد

أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. ردد أدعية النبي تمنحك السكينة طوال الليل

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

