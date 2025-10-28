بتخفيضات تصل لـ 30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد بالرياض

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمركز الرياض، والذي يضم 16 عارضًا من السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على مختلف السلع المعروضة بالسوق، والتي شملت الأدوات المدرسية، والزيت، والشاي، والسكر، والأرز، واللحوم، والمكرونة، والبيض، والسمنة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعصائر، والخضروات، والفاكهة، والمنظفات، والعطارة، والأحذية، والأسماك، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمواطنين.

حرص محافظ كفر الشيخ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى السلع وأسعارها، وأعربوا عن رضاهم تجاه جودة المعروض والتخفيضات الملموسة التي تسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضمان الالتزام بالمعايير والجودة.