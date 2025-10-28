قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

آية الجارحي

تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء في جميع البنوك بختام التعاملات .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية 


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري 

 

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك الاسكندرية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش س بي سي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع

