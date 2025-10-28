تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشبكة الغاز الطبيعي في منطقة التجمع الخامس، وتحديدًا بمحيط مول اللوتس الشمالية وشارع التسعين الشمالي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية والتدخل السريع لضمان كفاءة وسلامة الشبكة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة للشركة تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان لتأمين إمدادات الغاز للمواطنين دون أي تأثير على الخدمة.

وناشدت تاون جاس المواطنين عدم الانزعاج في حال الشعور بأي روائح ناتجة عن أعمال الصيانة، موضحة أن الإجراءات تتم بإشراف فني كامل ووفق بروتوكولات السلامة المعتمدة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل فورًا مع الخط الساخن رقم 129 في حال وجود أي استفسار أو طارئ يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدة حرصها الدائم على سلامة العملاء واستمرار الخدمة بجودة عالية.