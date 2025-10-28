قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
فن وثقافة

طرح فيلم "صوت هند رجب" في سينمات أمريكا ديسمبر المقبل

صوت هند رجب
صوت هند رجب
نجلاء سليمان

أعلنت الجهة المنتجة للفيلم الوثائقي صوت هند رجب-  The Voice of Hind Rajab عن حصول العمل على توزيع رسمي في الولايات المتحدة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض الأمريكية خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتناول الفيلم القصة الإنسانية المؤثرة للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي تحولت قصتها إلى رمز لمعاناة الأطفال في مناطق النزاع بعد تداول تسجيل صوتي مؤلم لها خلال العدوان على غزة.


ويسلط الفيلم الضوء على رحلتها الأخيرة من خلال شهادات حية وصور أرشيفية ومقاطع حصرية لم تُعرض من قبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العروض الناجحة للفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، حيث حظي بإشادات واسعة من النقاد لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة وأسلوب سردي بصري مؤثر.

من المقرر أن يُعرض صوت هند رجب- The Voice of Hind Rajab في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، على أن يتبع ذلك طرحه عبر منصات البث الرقمية في مطلع العام الجديد، ما يمنح الجمهور العالمي فرصة لمتابعة واحدة من أكثر القصص الواقعية إلهامًا وإثارة للمشاعر.

صوت هند رجب الأوسكار فيلم صوت هند رجب

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

ياسر جلال

ياسر جلال يشارك كواليس جديدة من مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ليلي علوي و نجلها

ليلي علوي تحتفل بتخرج نجلها: فرحتي لا توصف يا أغلي من نور عيني

صوت هند رجب

طرح فيلم "صوت هند رجب" في سينمات أمريكا ديسمبر المقبل

بالصور

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

