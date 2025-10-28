طرح فيلم "صوت هند رجب" في سينمات أمريكا ديسمبر المقبل

أعلنت الجهة المنتجة للفيلم الوثائقي صوت هند رجب- The Voice of Hind Rajab عن حصول العمل على توزيع رسمي في الولايات المتحدة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض الأمريكية خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتناول الفيلم القصة الإنسانية المؤثرة للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي تحولت قصتها إلى رمز لمعاناة الأطفال في مناطق النزاع بعد تداول تسجيل صوتي مؤلم لها خلال العدوان على غزة.



ويسلط الفيلم الضوء على رحلتها الأخيرة من خلال شهادات حية وصور أرشيفية ومقاطع حصرية لم تُعرض من قبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العروض الناجحة للفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، حيث حظي بإشادات واسعة من النقاد لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة وأسلوب سردي بصري مؤثر.

من المقرر أن يُعرض صوت هند رجب- The Voice of Hind Rajab في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، على أن يتبع ذلك طرحه عبر منصات البث الرقمية في مطلع العام الجديد، ما يمنح الجمهور العالمي فرصة لمتابعة واحدة من أكثر القصص الواقعية إلهامًا وإثارة للمشاعر.