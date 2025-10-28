نشأت الديهي يكشف محاولات الإخوان للزج بمصر في حرب بالسودان

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن محاولات الإخوان من أجل الزج بالجيش المصري في صراعات وحروب خارجية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN” "الإخوان شاغلين في ماكينة الشائعات والقاذروات".



وأضاف "أنت لا تتخيل اللاإنسانية واللا منطق بدأوا ينقلوا من بصلة غزة إلى الفاشر، نسيوا غزة وراحوا الى الفاشر واخذوا يهجموا مصر".

وتابع "الإخوان سابوا غزة واتحركوا على السودان، وزي ما حاول يدخلوك في حرب في ليبيا وإسرائيل واليوم حاولوا أن يدخلني في معترك مع السودان ركز هو عايز يسخن الناس ركز وأنت هتعرف المخطط".