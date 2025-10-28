نشأت الديهي: لا يمكن السكوت على ما يجري في السودان.. وأمننا القومي لا يتوقف عند الحدود

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يجري في السودان أصبح يتطلب موقفًا واضحًا وحازمًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يهدد أمنها القومي.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطًا أحمر سابقًا لحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية قد تتطلب "خطًا أحمر جديدًا" في السودان نظرًا لتطورات الأوضاع هناك.



وأوضح أنه يرفض الزج بالجيش المصري في أي صراعات خارجية، قائلاً: "أنا لا أُورط جيشي، والشرق الأوسط كله يجب ألا يُزج في أعمال عسكرية لا يريدها، فهدفنا هو حماية الأمن القومي المصري، وليس الانخراط في نزاعات الآخرين."



وشدد على أن الأمن القومي المصري لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، بل يمتد إلى عمق المنطقة العربية التي تؤثر مباشرة على استقرار مصر، مثل ليبيا والسودان ولبنان.



وأعرب عن مخاوفه من غياب الدولة المركزية في كل من ليبيا والسودان، معتبرًا أن ضعف المؤسسات في هذه الدول يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وأضاف: "علينا أن نتذكر ما حدث في حرب اليمن، حين تورطت مصر في صراع لم يكن مدروسًا بالشكل الكافي، واليوم يجب أن تُدار الأمور بحكمة حتى لا نكرر أخطاء الماضي.



واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع الأزمات الإقليمية يجب أن يكون من خلال قراءة واعية للتاريخ، مشددًا على أن "القضية ليست مجرد قرار سياسي، بل درس تاريخي يجب أن نتعلم منه حتى نحافظ على استقرار مصر ودورها القيادي في المنطقة."