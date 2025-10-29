قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتابع خطة إجراءات الصيانة للمرافق بمجمع المصالح.. والقوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بالشوارع والأحياء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتابع خطة إجراءات الصيانة للمرافق بمجمع المصالح الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع مديري المديريات والجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة إجراءات الصيانة للمرافق العامة بالمجمع.

وأكد المحافظ على ضرورة تخصيص مسئول إداري بكل جهة؛ لمتابعة موقف أعمال الصيانة والنظافة العامة، والتأكد من إجراءات السلامة العامة، وتخصيص مقر لمعمل الترميم التابع للإدارة العامة للآثار المصرية، ومقر آخر كأرشيف لجهاز التعمير بالوادي الجديد.
كما وجّه بحصر الآثاث بالمقار السابقة للمديريات؛ لاستغلاله وتوزيعه على الوحدات المحلية القروية وفقًا لاحتياج كل منها.

القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفيذ القوافل الرياضية ضمن خطة الأنشطة المحلية لإدارة التنمية الرياضية خلال شهر أكتوبر 2025م.

بمشاركة 150طفلاً

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إنه جرى تنفيذ القافلة الرياضية بحي المجاهدين، بمشاركة نحو 150 من أبناء الحي من الأولاد والبنات، حيث تضمنت فعاليات متنوعة في الألعاب الفردية والجماعية بهدف تنمية مهارات النشء ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.

وتستهدف القوافل الرياضية الوصول إلى الأحياء الفقيرة والقرى والمناطق المحرومة على مستوى المحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق مبدأ العدالة في إتاحة الأنشطة للجميع.

وشهدت الفعاليات أجواء من البهجة والحماس بين المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة واستمرار تنفيذ الأنشطة داخل الأحياء لما تمثله من متنفس ترفيهي وفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية.

بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء أعمال المسح الأثري وأعمال الحفائر والترميم التي تنفذها البعثة الفرنسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية بالوادي الجديد في منطقة الدير الأثرية شمال مدينة الخارجة، والتي تستمر أعمالها حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.


شُيّد على بقايا حصن روماني 

وقالت المحافظة في بيان لها ان منطقة الدير الأثرية عبارة عن دير مسيحي يقع على بعد 7 كيلومترات من مدينة الخارجة في اتجاه الشمال، وتحديدًا نهاية منحدر جبل الطير شمالي مقابر البجوات الأثرية بحوالي 1 كيلومتر، ومبني على مساحة 600 متر تقريبًا، يحمل اسمًا إسلاميًا، ويرجع عمره إلى القرن السادس الميلادي.

وشُيّد على بقايا حصن روماني يرجع للعام الأول الميلادي، حيث كان نقطة دفاع على درب الأربعين، وفي الفترة القطبية شُيّدَ الدير الموجود في القرن السادس الميلادي بالطوب اللبن على ربوة عالية ويتكوّن الدير من 3 طوابق، الأوّل والثاني منه يضم "قلايات" – "القلاية" هي غرفة معيشة الرهبان، وأما الطابق الثالث فيضم كنيسة مشيدة على طراز "البازليكا" وهو طراز معماري قبطي في بناء الكنائس، ولم يتبقَ من كنائس الدير إلا الكنيسة الموجودة في الاتجاه الشرقي من الدير.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

مجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

الأوقاف

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد