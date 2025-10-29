«أيادي مصر» تُمثل دمياط للعام الثاني في معرض «EGY AGRI» بالوادي الجديد

شاركت وحدة أيادي مصر بمحافظة دمياط للعام الثاني على التوالي، في المعرض الزراعي بمحافظة الوادي الجديد "EGY AGRI"، والذي افتتحه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء.

وشهدت أجنحة المعرض، التي حظيت هذا العام بإقبالٍ كبير، مشاركة ١١٠ عارضين يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والحرف اليدوية والبيئية.

كما ضم المعرض أجنحة "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة ١٨ محافظة، حيث أثنى الحضور على جودة المنتجات اليدوية وتميزها.

ويُشار إلى أن المعرض قد انعقد على مدار يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر، ويأتي ضمن أهداف معارض "أيادي مصر" الرامية إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق تسويقية جديدة للعارضين خارج نطاق المحافظة.