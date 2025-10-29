قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضد هؤلاء المرشحين.. «المهندسين» تتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات
«شبانة» يكشف أسماء المرشحين لتعزيز هجوم القلعة الحمراء
متحدث «الشباب والرياضة» يكشف كواليس جلسة رئيس الزمالك مع أشرف صبحي
السوق فى مأزق | كيف تحولت وفرة الدواجن إلي أزمة للمربيين؟
مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير .. عقوبات مُشدّدة تنتظر العابثين بالآثار
تقتل المودة وتفتح باب العقوق .. أمين الفتوى يُحذّر من هذا الفعل مع الأبناء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه
الحكم على علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش.. اليوم
أوكرانيا و«الناتو» يبحثان مُبادرة التعاون في مجال الأسلحة
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أيادي مصر» تُمثل دمياط للعام الثاني في معرض «EGY AGRI» بالوادي الجديد

ايادى مصر
ايادى مصر
زينب الزغبي

شاركت وحدة أيادي مصر بمحافظة دمياط للعام الثاني على التوالي، في المعرض الزراعي بمحافظة الوادي الجديد "EGY AGRI"، والذي افتتحه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء. 

وشهدت أجنحة المعرض، التي حظيت هذا العام بإقبالٍ كبير، مشاركة ١١٠ عارضين يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والحرف اليدوية والبيئية.

كما ضم المعرض أجنحة "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة ١٨ محافظة، حيث أثنى الحضور على جودة المنتجات اليدوية وتميزها.

ويُشار إلى أن المعرض قد انعقد على مدار يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر، ويأتي ضمن أهداف معارض "أيادي مصر" الرامية إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق تسويقية جديدة للعارضين خارج نطاق المحافظة.

دمياط محافظ دمياط ايادى مصر مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

حاتم صلاح

حاتم صلاح يودع جمهور ابن النادي قبل عرض الحلقات الأخيرة على شاهد

فتحي عبّد الوهاب

عودة فتحي عبد الوهاب للمشاركة في الموسم السادس من المداح

ابن النادي

غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

بالصور

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد