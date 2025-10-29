تحرير 13 محضرًا ضد المخابز المخالفة بكفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية بكفر الشيخ تكثيف الحملات التموينية على جميع مخابز إنتاج رغيف العيش المدعم.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضبط المخابز المخالفة، والتأكد من النظافة والصحة العامة للعاملين بالمخابز، وكذلك نظافة معدات العجين.

وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بمدينة كفر الشيخ، بجانب قيام الحملة بأعمالها بنطاق قريتي متبول وإسحاقة، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والمركز، وذلك في إطار تحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم.

وأسفرت الحملة التي قامت بأعمالها صباح اليوم، عن تحرير عدد 13 محضر متنوع للمخابز المخالفة.

تأتي هذه الحملة بالتزامن مع أعمال الحملات المكثفة بنطاق قرى مركز كفر الشيخ اليومية، والتي تقوم بعملها بطريقة منتظمة لتحقيق الانضباط، وضبط المخابز المخالفة.

جاء ذلك خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وعبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني الديب، رئيس قرية متبول، ومحمود شاهين، رئيس قرية إسحاقة، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية ادارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشي التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ.