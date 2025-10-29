محافظ كفر الشيخ يناقش عددًا من الموضوعات المهمة بالمجلس التنفيذي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات على مستوى المدن والقرى.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصيص مساحة ثلاثة أفدنة من أملاك الدولة لإقامة منطقة للحرفيين بمدينة بلطيم، بما يسهم في دعم الأنشطة الحرفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما وافق تنفيذي كفرالشيخ على تخصيص مساحة 20 ألف م2 بمنطقة تل صيفر بمركز الحامول لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مجمع صوامع لتخزين الغلال، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التخزينية للغلال.

وخلال الاجتماع، هنأ محافظ كفرالشيخ أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي في الذكرى الـ69 لمعركة البرلس البحرية، مؤكدًا أن هذه الذكرى المجيدة تمثل فخرًا للبطولات المصرية، حيث تجسد استلهام روح الشجاعة والفداء لأهالي البرلس في مواجهة الأسطول الفرنسي المدعوم من الأسطول الإنجليزي، وعدم تمكنهم من دخول الأراضي المصرية فى الرابع من نوفمبر عام 1956م.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالجهود المتميزة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب القادمة، مع التركيز على توعية الناخبين للنزول والمشاركة بكثافة لإظهار الصورة الحضارية للدولة المصرية وتعزيز المشاركة الوطنية الإيجابية.

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع تكثيف الجهود لتحسين منظومة النظافة، واستمرار تطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ كفر الشيخ بإستمرار عمل حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي طرح النيل بنطاق المحافظة، مؤكدًا على الدور الكبير للدولة في مواجهة الأزمات والتحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استعداد المحافظة للاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، بنقل فعاليات الافتتاح مباشرة على الشاشات في الميادين العامة بجميع مدن ومراكز المحافظة ابتداءً من مساء الجمعة، وذلك لإدخال البهجة على المواطنين، وتعزيز الانتماء الوطني والفخر بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة الأسواق والسيطرة على الأسعار بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، ومنع أي زيادة أو احتكار للسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا استمرار عمل مبادرة سوق اليوم الواحد لخفض الأسعار وضمان استمرار وفرة السلع، بما يحقق التوازن الاستهلاكي ويحمي المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لضمان خروج احتفالات العيد القومي للمحافظة بالصورة اللائقة بالمحافظة وأبنائها، مشيرًا إلى أن الاحتفال يمثل مناسبة وطنية غالية تجسد روح الفخر والانتماء لأبناء كفرالشيخ، وتعكس تاريخها المشرف ومسيرتها في التنمية والبناء.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والقطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، وخاصة بمدينة البرلس، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة المشاركين في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى متابعة ملفات التصالح والتقنين، مؤكدًا أهمية إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسلس، بما يخدم المواطنين ويعزز ثقتهم في أداء الأجهزة التنفيذية.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق أعلى كفاءة في الأداء، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات في مختلف القطاعات.