متوسط سعر الذهب في مصر يوم الخميس

شهدت أسعار الذهب بداية تعاملات أمس حالة من التذبذب ارتفاعا وانخفاضا بشكل طفيفا، ليعود ويستقر في ختام الأربعاء علي المستويين المحلي وعالمي.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس

أعلى سعر شراء: 6097 جنيها

أقل سعر بيع: 6120 جنيها

متوسط السعر 6106 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس

أعلى سعر شراء: 5340 جنيها

أقل سعر بيع: 5360 جنيها

متوسط السعر: 5345 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس

أعلى سعر شراء: 4573 جنيها

أقل سعر بيع: 4570 جنيها

متوسط السعر: 4583 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الخميس

أعلى سعر شراء: 3556 جنيها

أقل سعر بيع: 3570 جنيها

متوسط السعر: 3561 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس

أعلى سعر شراء: 42672 جنيها

أقل سعر بيع: 43320 جنيها

متوسط السعر: 42996 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 190530 جنيه

سعر البيع: 189465 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية اليوم نحو 3990.74 دولار .

شهد المعدن النفيس انتعاشًا طفيفًا أمس ، بعد ثلاث جلسات من التراجع، مستعيدًا مستوى 4000 دولار للأوقية، عقب هبوطه مؤقتًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع قرب 3886 دولارًا. ويُعزى هذا الارتداد إلى عودة المستثمرين للملاذات الآمنة قبل صدور بيان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أفضل أداء للمعدن الأصفر

ويُسجّل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بارتفاع يتجاوز 50% منذ بداية العام، إلا أن البلاتين والفضة يتفوقان نسبيًا؛ حيث تُتداول الفضة عند 48 دولارًا للأوقية بزيادة 61%، بينما صعد البلاتين إلى 1591 دولارًا للأوقية بزيادة 93%.