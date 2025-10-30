قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية: ضبط منشأة مخالفة لتصنيع الأحذية بشبين الكوم تستخدم علامات تجارية وهمية

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق التام مع الجهات الأمنية من ضبط كيـان مخالف لتصنيع الأحذية غير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي بناحية شبين الكوم، مستخدماً خامات مجهولة غير صالحة للتصنيع تشكل خطراً على صحة المواطنين، ووضع علامات تجارية وهمية بقصد تضليل جمهور المستهلكين. 

وأسفرت الحملة عن ضبط :-

5 آلاف استيكر مدون عليها علامات تجارية وهمية.

4 آلاف زوج أحذية تحت التصنيع.

ألف كرتونة فارغة معدّة للتعبئة.

طن بودة من مادة الـ PVC خام. 

ماكينة حقن 20 مرحلة قدرة 35 حصان.

وحدة خلط للخامات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، و التحفظ علي المضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار شن الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها ، مشدداً علي عدم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني حفاظاً علي حقوق المستهلكين ودعماً لمناخ استثماري آمن ومنظم داخل المحافظة.

