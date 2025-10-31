بيرو.. ابنة الرئيس السابق تعلن الترشح بانتخابات الرئاسة للمرة الرابعة

أعلنت كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري، ترشحها للرئاسة في انتخابات أبريل، بعد أيام من رفض المحكمة الدستورية في البلاد قضية غسل أموال مرفوعة ضدها.

ترشحت فوجيموري في آخر ثلاث انتخابات رئاسية في بيرو، وحلت في المركز الثاني في كل منها.

وستكون هذه أول حملة انتخابية لفوجيموري منذ وفاة والدها في سبتمبر 2024، بعد أشهر من العفو عنه وإطلاق سراحه من السجن بعد قضاء 16 عامًا من أصل 25 عامًا حُكمًا بها بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكمه بين عامي 1990 و2000.

هنأ رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، ساناي تاكايتشي على انتخابها لرئاسة وزراء اليابان.



وأكد وونج - حسبما ذكرت شبكة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن نجاح تاكايتشي في انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي يعكس ثقة حزبها في قيادتها، مشيرا إلى أن سنغافورة واليابان تتمتعان بعلاقات متعددة الأوجه وطويلة الأجل.



وقال إن تعاون البلدين شهد نموا في المجالين السياسي والاقتصادي مدعوما بعلاقات قوية بين شعبيهما، بالإضافة إلى بعض المجالات الأخرى مثل الدفاع والأمن والاقتصاد الأخضر وغيرها، مشيرا إلى أن سنغافورة واليابان تتشاركان في وجهات نظر استراتيجية متشابهة؛ حيث تعد شريكتين موثوقتين وملتزمتين بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد.



وأضاف أن سنغافورة تعمل بشكل وثيق مع اليابان في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى أن البلدين يستعدان للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.



وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد عين زعيمة الحزب ساناي تاكايتشي، رئيسة جديدة لوزراء البلاد وذلك عقب حصولها على 237 صوتا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب.



