تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قمة رباعية محلية في الإمارات.. صراع مفتوح على لقب السوبر المصري

إسراء صبري

قال الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم، إن أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية تتجه إلى الإمارات التي تستضيف بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشف أدهم عبد الرحيم عن تفاصيل مواعيد البطولة بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا الموسم لن تكون حكرًا على القطبين، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه سيراميكا وبيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية  برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، إن الأهلي يظل صاحب التاريخ الأكبر في البطولة، لكنه يمر بفترة عدم استقرار فني نتيجة تغيير الجهاز الفني واستكشاف المدرب الجديد لقدرات اللاعبين وطبيعة الكرة المصرية.

وأضاف أن الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد قبل أن يتراجع مستواه مؤخرا، لكنه ما زال قادرا على المنافسة إذا تمكن من تصحيح المسار الفني واستعادة الثقة، خاصة بعد تعثره في أربع مباريات متتالية بالدوري.

وأكد أن أداء بيراميدز يتميز بالثبات والانضباط التكتيكي، بينما يقدم سيراميكا كليوباترا عروضا قوية تحت قيادة جهاز فني طموح، مما يجعل البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات هذا العام.

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

احمد موسي

بالزي الفرعوني.. أحمد موسي يحتفي بافتتاح المتحف المصري

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة

المجلس الإسلامي السنغافوري يبحث التعاون العلمي والتدريبي مع دار الإفتاء المصرية

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

