قمة رباعية محلية في الإمارات.. صراع مفتوح على لقب السوبر المصري

قال الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم، إن أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية تتجه إلى الإمارات التي تستضيف بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشف أدهم عبد الرحيم عن تفاصيل مواعيد البطولة بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا الموسم لن تكون حكرًا على القطبين، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه سيراميكا وبيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، إن الأهلي يظل صاحب التاريخ الأكبر في البطولة، لكنه يمر بفترة عدم استقرار فني نتيجة تغيير الجهاز الفني واستكشاف المدرب الجديد لقدرات اللاعبين وطبيعة الكرة المصرية.

وأضاف أن الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد قبل أن يتراجع مستواه مؤخرا، لكنه ما زال قادرا على المنافسة إذا تمكن من تصحيح المسار الفني واستعادة الثقة، خاصة بعد تعثره في أربع مباريات متتالية بالدوري.

وأكد أن أداء بيراميدز يتميز بالثبات والانضباط التكتيكي، بينما يقدم سيراميكا كليوباترا عروضا قوية تحت قيادة جهاز فني طموح، مما يجعل البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات هذا العام.