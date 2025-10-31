وزيرة التضامن تسلم أطفال فلسطينيين شهادات اجتياز دورة “المنقذ الصغير”

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وكافة أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري،إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة الجهود التى قام الهلال الأحمر المصري بتنفيذها من أجل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع تلك الأزمة وحتي الآن، حيث تطرق الاجتماع إلى جهود الاستجابة، وتصدر مصر النصيب الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة بشكل يومى للمصابين ومرافقيهم خلال تلك الفترة من كشف طبي وصرف أدوية وحقائب النظافة الشخصية، وتقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية وإعادة الروابط الأسرية، فضلا عن توفير مستلزمات الأطفال وسلات المواد الغذائية.

كما تم التطرق إلى قوافل "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" والتي أطلقها الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ يوليو الماضي وبلغ عددها حتي تاريخه 62 قافلة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين "سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ، أن الهلال الأحمر المصري أصبح الآلية الوطنية لتنسيق وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الخارج ، ويحظى بدعم كبير من الدولة وكافة المؤسسات والجهات الدولية، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجد المتطوعون الذين يزيد عددهم على الـ35 ألف متطوع ومتطوعة على الحدود منذ بدء الأزمة، ولم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وناقش الاجتماع كذلك جهود الهلال الأحمر المصري في تنظيم القوافل الإغاثية والتنموية الشاملة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نفذ الهلال الأحمر المصري مئات القوافل التنموية والطبية، واستجابت فرق الاستجابة لأكثر من ١٨٥ حدث طارئ، ٤٤٨ حدث غير طاريء وفاعلية قدمت خلالها خدمات الإسعافات الأولية والطبية والدعم النفسي، وشاركت فروع الهلال الأحمر المصري فى تنفيذ مناورات صقر بالمحافظات.

كما تابع المجلس جهود حشد المتطوعين وتأهيلهم وافتتاح وحدات الهلال الأحمر المصرى بالجامعات.

وعقب نهاية الاجتماع حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء مجموعة من الأطفال الفلسطينيين ومن بينهم الطفلة ريتاج ،الذين يحصلون على دورة المنقذ الصغير، بالهلال الأحمر المصرى ،حيث تم تدريبهم على الإسعافات الأولية، وذلك بعد العمل على تقديم الدعم النفسي لهم.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي الأطفال الفلسطينيين شهادات اجتيازهم الدورة، مؤكدة أن مصر لن تدخر أي جهد في تقديم كافة السبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.