قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تسلم أطفال فلسطينيين شهادات اجتياز دورة “المنقذ الصغير”

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس  إدارة الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وكافة  أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري،إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة الجهود التى قام الهلال الأحمر المصري  بتنفيذها من أجل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع تلك الأزمة وحتي الآن، حيث تطرق الاجتماع إلى جهود الاستجابة، وتصدر مصر النصيب الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. 

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة بشكل يومى للمصابين ومرافقيهم خلال تلك الفترة من كشف طبي وصرف أدوية وحقائب النظافة الشخصية، وتقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية وإعادة الروابط الأسرية، فضلا عن توفير مستلزمات الأطفال وسلات المواد الغذائية.

كما تم التطرق إلى قوافل "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" والتي أطلقها الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ يوليو الماضي وبلغ عددها حتي تاريخه 62 قافلة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين "سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ، أن الهلال الأحمر المصري أصبح الآلية الوطنية لتنسيق وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الخارج ، ويحظى بدعم كبير من الدولة وكافة المؤسسات والجهات الدولية، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجد المتطوعون الذين يزيد عددهم على الـ35 ألف متطوع ومتطوعة على الحدود منذ بدء الأزمة، ولم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وناقش الاجتماع كذلك جهود الهلال الأحمر المصري في تنظيم القوافل الإغاثية والتنموية الشاملة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نفذ الهلال الأحمر المصري مئات القوافل التنموية والطبية، واستجابت فرق الاستجابة لأكثر من ١٨٥ حدث طارئ، ٤٤٨ حدث غير طاريء وفاعلية قدمت خلالها خدمات الإسعافات الأولية والطبية والدعم النفسي، وشاركت فروع الهلال الأحمر المصري فى تنفيذ مناورات صقر بالمحافظات.

كما تابع المجلس جهود حشد المتطوعين وتأهيلهم وافتتاح وحدات الهلال الأحمر المصرى بالجامعات. 

وعقب نهاية الاجتماع حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء مجموعة من الأطفال الفلسطينيين ومن بينهم الطفلة ريتاج ،الذين يحصلون على دورة المنقذ الصغير، بالهلال الأحمر المصرى ،حيث تم تدريبهم على الإسعافات الأولية، وذلك بعد العمل على تقديم الدعم النفسي لهم.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي الأطفال الفلسطينيين شهادات اجتيازهم الدورة، مؤكدة أن مصر لن تدخر أي جهد في تقديم كافة السبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

مايا مرسي وزيرة التضامن مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات لنشر الفكر المعتدل

خطيب المسجد النبوي

ليست وجاهة.. خطيب المسجد النبوي: المكانة التي يصل إليها المؤثرون نعمة

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإحسان يقتضي أن يؤدي كل منا واجبه على أكمل وجه

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد