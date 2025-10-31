رئيس الإنتوساي يعلن المصادقة على استضافة إندونيسيا للدورة الـ 26

شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ إعلانًا بتصديق الجمعية العامة للإنتوساي على استضافة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية إندونيسيا للمؤتمر السادس والعشرين عام 2028، واستضافة ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر السابع والعشرين عام 2031.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعلن المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، عن قرار المصادقة الرسمية على استضافة إندونيسيا للإنكوساي السادس والعشرين، موجهًا التهنئة لمعالي السيدة إسما ياتون، رئيس مجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا، ومتمنيًا لها ولبلادها كل التوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمي. وأشاد بما حملته كلمتها من تطلعات واعدة لمستقبل المنظمة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر القادم في بالي عام 2028 سيُسهم في تعزيز مسيرة الإنتوساي نحو مزيد من التعاون وتبادل المعرفة.

كما أعلن المستشار محمد الفيصل يوسف عن اعتماد الجمعية العامة لاستضافة ديوان المحاسبة السعودي للإنكوساي السابع والعشرين عام 2031، موجهًا التهنئة لمعالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المحاسبة السعودي، ومؤكدًا أن هذه الاستضافة تُجسد مكانة المملكة وريادتها المهنية، وتتوج مسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز داخل منظومة الإنتوساي.

وقد أعرب الدكتور حسام العنقري في كلمته عن اعتزازه بالثقة التي منحتها الجمعية العامة للمملكة، مؤكدًا التزام ديوان المحاسبة السعودي بالقيم الأساسية للإنتوساي، وفي مقدمتها المساءلة والشفافية والنزاهة والتعاون.

من جانبها، عبرت الدكتورة إسما ياتون عن سعادتها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في شرم الشيخ، مشيدةً بما وفره الإنكوساي 25 من منصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في العمل الرقابي.