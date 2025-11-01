قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا

المخرج عادل عوض
المخرج عادل عوض
أوركيد سامي

صرح المخرج عادل عوض في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا مهمًا على مستوى مصر والعالم، مثل أهمية  السد العالي في تاريخ البلاد.

وأشار عوض إلى أن المتحف، كونه أكبر متحف في العالم، يضم العديد من القطع الأثرية العريقة، ويعد حدثًا عالميًا وعظيمًا يعكس مكانة مصر الدولية أمام العالم.

وأضاف: «أنا سعيد وفخور جدًا بهذا الإنجاز، فهو يعكس الحضارة المصرية العريقة ويبرز دور مصر التاريخي والثقافي على الساحة العالمية».

وأكد عوض أنه يشعر بـ فخر وسعادة كبيرة بهذا الإنجاز، الذي يمثل إرث مصر الثقافي والحضاري للعالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير.. أكبر متحف في العالم يعكس حضارة مصر العريقة

يذكر أن يستعد العالم  اليوم لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، بما فيها كنوز توت عنخ آمون.

ويعتبر المتحف حدثًا عالميًا مهمًا يعكس مكانة مصر الدولية ويسلط الضوء على تاريخها الحضاري العريق. ويأتي افتتاحه ليكون معلمًا حضاريًا بارزًا يشبه في أهميته مشروع السد العالي بالنسبة للتاريخ المصري الحديث، حسب تصريحات المخرج عادل عوض.

افتتاح المتحف المصري الكبير

