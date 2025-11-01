قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

د. نيفين عبد الخالق: المتحف المصري الكبير بوابة الماضي والحاضر الي المستقبل

المتحف
المتحف
ولاء عبد الكريم

قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، إن مشروع المتحف المصري الكبير، أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في عهد الجمهورية الجديدة حيث تشهد مصر افتتاح أكبر متحف أثري في العالم لحضارة 7 آلاف عام.

وأكدت «عبدالخالق»، أن المتحف المصري يمثل بوابة الماضي والحاضر الي المستقبل والتنمية الاقتصادية المستدامة حيث يعد إنجاز وطني لأعظم مشروعات الدولة المصرية الحديثة في السياحة، والهندسة والتراث والآثار والثقافة والإبداع علي مستوى العالم وفي الشرق الأوسط.

وقالت: « العالم إمام لحظة تاريخية وحدث عالمي تقدم مصر كقوة سياسية وسياحية واقتصادية وثقافية عالمية»، موضحة أن الافتتاح الرسمي للمتحف يمثل رسالة للعالم بأمن وأمان واستقرار مصر وانها المقصد السياحي والاستثماري الأكثر استقرارا في العالم.



وأكدت أن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة لنمو اقتصادي والتنمية الشاملة لما يحققه من مكاسب اقتصادية وسياحية لمصر والحفاظ على التراث، تدفع من عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين زائر سنويًا، مما يجعله واحدًا من أهم الوجهات السياحية في مصر.

واوضحت أن المتحف المصري الكبير، أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها أهمية أثرية واقتصادية وسياحية واجتماعية حيث يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك 22 مجموعة من كنوز توت عنخ آمون، بالإضافة إلى مجموعات أثرية أخرى من مختلف العصور المصرية.

وقالت، يقدم المتحف الكبير تجربة فريدة للزوار، من خلال عرض الآثار المصرية في سياقها التاريخي والثقافي، كما يهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ويقع المتحف المصري الكبير، على مساحة 490 ألف متر مربع، ويضم 12 قاعة عرض رئيسية، بالإضافة إلى قاعات عرض مؤقتة وقاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

المتحف الكبير أكبر متاحف العالم أهم الوجهات السياحية المتحف الآثار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف.. عطية لاشين يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه بالدليل من القرآن والسنة.. حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟

المتحف المصري الكبير

الصوفية : المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة مصر وعراقتها التي لا تزول

محاكاة الزي الفرعوني

حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف .. وكيل الأوقاف يوضح

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد