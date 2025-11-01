الخارجية الروسية: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يعرقل فرص التسوية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على التقارير التي تحدثت عن موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ «توماهوك»، أن مواصلة الولايات المتحدة إرسال الأسلحة إلى كييف لن تسهم في تحقيق أي تسوية للأزمة الأوكرانية.



وأضافت الخارجية أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وزيادة التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الروسية مواقع ومطارات عسكرية ومنشآت للطاقة والمجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا بضربة صاروخية جوية مكثفة، كما حررت بلدة في خاركوف وأخرى في زابوروجيه.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي أصدرته الدفاع الروسية ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ، : "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو والبحر، وطائرات مسيرة هجومية، على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعم عملها وكذلك مطارات عسكرية".