صحة الإسكندرية: تحقيق رعاية آمنة لكل طفل يبدأ من تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران أن تحقيق رعاية آمنة لكل طفل يبدأ من تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية، من خلال التدريب المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة منذ اللحظة الأولى من حياة الإنسان.



وأشار بدران -خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي لأمان وسلامة المريض 2025 والذي نظمته المستشفيات الجامعية بالإسكندرية- إلى أن شعار الاحتفال هذا العام "سلامة المرضى منذ البداية'' يجسد جوهر رسالة القطاع الصحي، مؤكدا السعي المستمر لدعم منظومة الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية بالإسكندرية.



وخلال الفعاليات، ألقت أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الإسكندرية نهال الشقنقيري، محاضرة علمية تناولت أهمية الكشف المبكر عن أمراض العيون في حديثي الولادة، مثل الاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين والكتاراكت الخلقي، مؤكدة أن التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب يُسهمان في الوقاية من مضاعفات قد تصل إلى فقدان البصر.

