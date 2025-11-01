قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
محافظات

محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة من أرض الحضارة إلى العالم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مصر تعيش اليوم لحظة فخر واعتزاز، وهي تقدم للعالم صفحة جديدة من سجل إنجازاتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود الوطن بخطى ثابتة نحو المجد والريادة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل تجسيدًا حيًا لعظمة المصريين عبر العصور، حيث تتعانق حضارة الماضي مع إنجازات الحاضر في لوحة إنسانية فريدة تُجسد عبقرية الإنسان المصري الذي صنع التاريخ ولا يزال يصنع المستقبل.

وقال محافظ الجيزة إن هذا اليوم سيبقى محفورًا في ذاكرة الوطن والعالم، فهو ليس فقط احتفالًا بافتتاح صرح أثري عالمي، بل هو احتفاء بروح المصري الذي لا يعرف المستحيل، والذي يواصل العطاء والبناء من أجل حاضر يليق بتاريخ بلاده العريق.

وأكد النجار أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر الجديدة للعالم، ورسالة سلام وتقدير لحضارات الإنسانية، ودليل على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالحفاظ على التراث الإنساني، وتوريثه للأجيال القادمة في أبهى صورة تليق بعظمة هذا الوطن.

واختتم محافظ الجيزة تصريحاته مشيدًا بالحفل المبهر الذي شهده افتتاح المتحف والذي عكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم ، ليؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للفن والحضارة والجمال الإنساني عبر العصور.

المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة محافظ الجيزة

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

منى الشاذلي

ميكس جديد .. منى الشاذلي تتألق في حفل المتحف المصري الكبير

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

القلب

يحمي القلب والمخ.. فوائد خارقة لزيت مغمور

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

