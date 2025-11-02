محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات عاجلة وعينية لــ 4 حالات إنسانية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية في استجابة فورية للتعرف علي مطالبهم والاستماع إلى شكواهم ،وذلك في إطار اهتمامه بالتواصل المباشر لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لمسنة تبلغ من العمر 71 عاما، وفتاتان من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم، وأسرة طفل من ذوى الهمم بمنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة .

كما كلف محافظ المنوفية بإصطحاب حالة الطفل الذى يعانى من ضعف بحاسة السمع والنطق إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ، وكذا إحدى الفتيات إلى مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية لهم .

وأكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .