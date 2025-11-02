مرمر حليم: شرف استثنائي تصميم إطلالة السيدة الأولى في افتتاح المتحف المصري الكبير

أعربت مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم عن فخرها وامتنانها لتصميم إطلالة السيدة الأولى لجمهورية مصر العربية، السيدة انتصار السيسي، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت مرمر في اول تعليق لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “يا له من امتياز استثنائي أن نُكلّف بتقديم إطلالة السيدة الأولى لجمهورية مصر العربية، في افتتاح المتحف المصري الكبير التاريخي! هذه اللحظة الرائعة تمثل ليس فقط احتفالاً بتراثنا العريق، بل جسرًا يربط ماضي مصر المجيد بمستقبلها المشرق.”



وأضافت: “الثقة التي وُضعت فيّ وفي فريقي المتفاني تملأ قلوبنا بالامتنان والفخر الشديدين. المساهمة في إظهار عظمة مصر أمام العالم خلال هذه اللحظة المحورية في نهضتنا الثقافية هو بركة حقيقية ستبقى معنا إلى الأبد. شكرًا لكم لإتاحة الفرصة لنكون جزءًا صغيرًا من هذا النجاح العظيم.