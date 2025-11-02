قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مصر منارة لحضارة تبهر العالم.. افتتاح المتحف الكبير يشعل مواقع التواصل

افتتاح المتحف المصري الكبير يشعل مواقع التواصل بين إشادة ورسائل سياسية
افتتاح المتحف المصري الكبير يشعل مواقع التواصل بين إشادة ورسائل سياسية
إسراء عبدالمطلب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل مع افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت، الذي وُصف بأنه أضخم صرح ثقافي في العالم مخصص لحضارة واحدة، وذلك بعد نحو عقدين من العمل المتواصل في مشروع يُعد الأكبر في تاريخ المتاحف الحديثة.

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير

الحدث الذي جرى على أرض الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الزعماء وكبار الشخصيات الدولية والعربية، تحول إلى محور نقاش واسع بين النشطاء، الذين تداولوا لقطات من العروض الفنية المبهرة وكلمة الرئيس المصري التي قال فيها: "نكتب فصلاً جديدًا من التاريخ"، معتبرين أن الافتتاح يمثل لحظة تاريخية تعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي والحضاري عالميًا.

كما تصدرت صور الوفد السعودي مواقع التواصل، بعد مشاركة وزير الثقافة السعودي نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث كتب الوزير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تشرفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، ونقل تحيات قيادتنا الرشيدة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياتهما لمصر بمزيد من التقدم والازدهار".

التفاعل الشعبي والإعلامي لم يقتصر على الداخل المصري، بل امتد إلى مختلف الدول العربية، حيث أشاد مغردون بطابع الحفل المهيب، مؤكدين أن ما جرى "يليق بتاريخ مصر ومكانتها". وذهب بعضهم إلى القول إن "مصر جاءت ثم جاء التاريخ"، في إشارة إلى عمق الرمزية الحضارية التي يحملها الافتتاح.

كما أثارت كلمة السيسي اهتمامًا واسعًا، لا سيما عندما أكد أن المتحف "ليس مجرد مكان لحفظ الآثار، بل شهادة حية على عبقرية المصري القديم"، مشيدًا بالدعم الياباني الكبير الذي ساهم في إنجاز المشروع.

من جهة أخرى، تداول مستخدمو مواقع التواصل مشاهد من مراسم الافتتاح والعروض الضوئية التي أضاءت واجهة المتحف، معتبرين أنها “أبهرت العالم” وأعادت للأذهان روح احتفالية نقل المومياوات الملكية التي تابعتها ملايين الأنظار حول العالم.

واختُتم الحدث برسالة من الرئيس المصري دعا فيها إلى الحفاظ على التراث الإنساني المشترك وتوظيف الثقافة في بناء السلام والتنمية، بينما اعتبر كثيرون أن الافتتاح يمثل “تتويجًا لعقود من الجهد الوطني”، وأن المتحف المصري الكبير بات أيقونة جديدة تجمع بين تاريخ مصر العريق وحاضرها المتجدد.

انجاز عالمي فريد

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن سعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا عالميًا فريدًا أعاد البهجة للمصريين، ويعكس قدرة الدولة على تنظيم الأحداث الكبرى باحترافية عالية، مشيدًا بجهود الحكومة والقوات المسلحة ووزارة السياحة والآثار والإعلام في إنجاح الافتتاح، كما أثنى على التغطية الإعلامية المبهرة التي نقلت الحدث إلى العالم وأسهمت في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر دوليًا.

وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الفرحة الشعبية الواسعة والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي جسّدا عمق ارتباط المصريين بحضارتهم العريقة، حيث عبّر آلاف المواطنين عن فخرهم بارتداء الأزياء الفرعونية ونشر الصور والمقاطع التي أبرزت اعتزازهم بالهوية المصرية، معتبرًا أن هذه المظاهر توحد المصريين حول حضارتهم وهويتهم الوطنية وتمنحهم طاقة من الأمل والفخر.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الاهتمام العالمي الواسع بالافتتاح يعكس المكانة الدولية لمصر، مشيرًا إلى أن حضور عشرات الوفود الرسمية وتغطية كبريات القنوات العالمية يعكسان اعترافًا عالميًا بقدرة مصر على حماية تراثها، مشددًا على أن المتحف يمثل منصة للدبلوماسية الثقافية المصرية ورسالة أمل بأن المصريين قادرون على تحقيق المعجزات واستعادة مكانة بلادهم كمنارة للحضارة الإنسانية.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المتحف افتتاح المتحف المصري الكبير

