وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة أوكرانية دون طيار خلال نحو 5 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها قامت بإسقاط 22 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال نحو خمس ساعات في أجواء عدّة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وذكر بيان رسمي أن الدفاعات الجوية الروسية كانت تعمل بشكل مُكثّف في حينه، وأسقطت تلك الطائرات المسيرة أثناء محاولتها اختراق المجال الجوي في مقاطعات مثل روستوف وبلغورود وكورسك وسمولنسك وبريانسك، حسب التوزيع الذي أوردته الوزارة: عشرة طائرات في مقاطعة روستوف، سبعة في بلغورود، ومَن إلى ذلك.

ولم تُفصح الوزارة الروسية في البيان عن تحديد أهداف تلك الطائرات أو حجم الأضرار المحتملة التي خلفها الهجوم، واكتفت بوصف عملية الاعتراض بأنها تمت “بنجاح كامل” دون وقوع إصابات أو خسائر مدنية معلنة.

سياق التصعيد والجدل

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متواترة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطلقها قوات القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية، خصوصًا المناطق الحدودية. ففي الآونة الأخيرة، أعلنت روسيا عن اعتراضات وإسقاطات لأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة خلال ليالٍ أو أيام، مثل إسقاط 159 طائرة خلال 12 ساعة في مايو الماضي.

ويؤكد الخبراء أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً نوعياً في القدرات الأوكرانية، التي تسعى من خلالها إلى اختراق العمق الروسي وإثارة اضطراب أمني، بينما ترى موسكو أنها تُستخدم كذريعة لتشديد الإجراءات الأمنية والردّ العسكري.

تداعيات محتملة

من جهة، تؤكّد موسكو أن نجاحها في إسقاط الطائرات المسيرة يعكس فعالية منظوماتها الدفاعية، ويُعطي رسالة ردع قوية للجانب الأوكراني ومَن يدعمه. من جهة أخرى، يُطرح سؤال حول مدى قدرة موسكو على الاستمرار في صد مثل هذه الهجمات المتكررة، وما إذا كانت ستؤثر في تركيب قواتها وعملياتها في مناطق الغزو.

كما أن التكتم على التفاصيل – مثل الأهداف التي كانت تستهدفها تلك الطائرات أو حجم الخسائر المحتملة – يثير شكوكاً لدى بعض المراقبين بشأن حجم الخطورة الحقيقية وراء الهجمات، وكذلك عن مدى الاستعداد الروسي الكامل لمواجهة ما تسميه “حرب الطائرات المسيرة”.