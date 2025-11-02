أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي والإعلام الدولي ينقل إنجازاتها لحظة بلحظة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره واعتزازه بما تحققه مصر من حضور عالمي مشرف، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الدولية من مختلف دول العالم تتناول الآن فعاليات مصر وتنقلها بالبث المباشر، في مشهد يجسد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الساحة العالمية.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، قال موسى: “الإعلام الدولي كله بيتكلم عن مصر.. من اليابان والصين لأوروبا وأمريكا، الكل بينقل على الهواء اللي مصر بتعمله واللي قدمته”، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام العالمي الواسع يجعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء لوطنه.

وأوضح موسى أن ما تشهده مصر اليوم ليس أمرًا عابرًا، بل هو دليل على قوتها وتأثيرها المتنامي إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت حديث الساعة في مختلف وسائل الإعلام العالمية بفضل إنجازاتها المتتالية ومشروعاتها القومية العملاقة.

واختتم موسى حديثه قائلًا: “لما تشوف العالم كله بيتكلم عن بلدك وبيبث إنجازاتها لحظة بلحظة، لازم تكون فخور إنك مصري، وفخور باللي بلدك بتقدمه للعالم.”