وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
توك شو

أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي والإعلام الدولي ينقل إنجازاتها لحظة بلحظة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره واعتزازه بما تحققه مصر من حضور عالمي مشرف، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الدولية من مختلف دول العالم تتناول الآن فعاليات مصر وتنقلها بالبث المباشر، في مشهد يجسد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الساحة العالمية.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، قال موسى: “الإعلام الدولي كله بيتكلم عن مصر.. من اليابان والصين لأوروبا وأمريكا، الكل بينقل على الهواء اللي مصر بتعمله واللي قدمته”، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام العالمي الواسع يجعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء لوطنه.

وأوضح موسى أن ما تشهده مصر اليوم ليس أمرًا عابرًا، بل هو دليل على قوتها وتأثيرها المتنامي إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت حديث الساعة في مختلف وسائل الإعلام العالمية بفضل إنجازاتها المتتالية ومشروعاتها القومية العملاقة.

واختتم موسى حديثه قائلًا: “لما تشوف العالم كله بيتكلم عن بلدك وبيبث إنجازاتها لحظة بلحظة، لازم تكون فخور إنك مصري، وفخور باللي بلدك بتقدمه للعالم.”

أحمد موسى صدى البلد المتحف المصري الكبير حضارة فخر

