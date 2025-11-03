كوت ديفوار تستعين بخبرة مصر لبناء وإدارة متحف جديد

استقبل وزير وزير السياحة والآثار شريف فتحى، Francoise Remark، وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار، بعد جولتها الموسعة بالمتحف للتعرف على ما يضمه من مقتنيات فريدة وتجربة العرض المتحفي العالمية.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع نظرائه من رؤساء الوفود الرسمية المشاركة في حضور احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالوزيرة الإيفوارية، معربًا عن تقديره للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في قطاعي السياحة والآثار.

وزير السياحة والآثار

من جانبها، أعربت الوزيرة Francoise Remark عن بالغ سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بالتاريخي والاستثنائي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر للقارة الإفريقية بأسرها، متوجهة بالتهنئة للوزير على هذا الإنجاز العظيم.

كما نقلت تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى رئيس جمهورية مصر العربية، مشيدة بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين البلدين وتطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر.

وأشارت أيضاً إلى أن كوت ديفوار بصدد إنشاء متحف جديد، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة المتاحف، على غرار التجربة المتميزة للمتحف المصري الكبير، موجهة الدعوة إلى الوزير لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة للاطلاع على مشروع المتحف ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية.

من جانبه، رحب الوزير بالدعوة مؤكداً حرصه على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، مجدداً تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بكوت ديفوار وحرصها على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتسويق السياحي والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 15 جامعة ومعهد متخصص في مجالات السياحة والفنادق، مؤكداً على إمكانية التعاون معها بما يسمح بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، سواء من خلال استقبال المتدربين والطلاب في مصر أو إرسال خبراء مصريين للتدريب في كوت ديفوار.

حضر اللقاء رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.