أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
أخبار البلد

كوت ديفوار تستعين بخبرة مصر لبناء وإدارة متحف جديد

وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل وزير وزير السياحة والآثار شريف فتحى، Francoise Remark، وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار، بعد جولتها الموسعة بالمتحف للتعرف على ما يضمه من مقتنيات فريدة وتجربة العرض المتحفي العالمية.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع نظرائه من رؤساء الوفود الرسمية المشاركة في حضور احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالوزيرة الإيفوارية، معربًا عن تقديره للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في قطاعي السياحة والآثار.

وزير السياحة والآثار 

من جانبها، أعربت الوزيرة Francoise Remark عن بالغ سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بالتاريخي والاستثنائي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر للقارة الإفريقية بأسرها، متوجهة بالتهنئة للوزير على هذا الإنجاز العظيم.

كما نقلت تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى رئيس جمهورية مصر العربية، مشيدة بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين البلدين وتطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر. 
وأشارت أيضاً إلى أن كوت ديفوار بصدد إنشاء متحف جديد، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة المتاحف، على غرار التجربة المتميزة للمتحف المصري الكبير، موجهة الدعوة إلى الوزير لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة للاطلاع على مشروع المتحف ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية.

من جانبه، رحب الوزير بالدعوة مؤكداً حرصه على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، مجدداً تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بكوت ديفوار وحرصها على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتسويق السياحي والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 15 جامعة ومعهد متخصص في مجالات السياحة والفنادق، مؤكداً على إمكانية التعاون معها بما يسمح بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، سواء من خلال استقبال المتدربين والطلاب في مصر أو إرسال خبراء مصريين للتدريب في كوت ديفوار.

حضر اللقاء رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وزير السياحة والآثار وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار المتحف المصري الكبير مصر كوت ديفوار

