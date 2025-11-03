قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
توك شو

غريب: افتتاح المتحف المصري الكبير أثبت رقي مصر في الحفاظ على التراث

محمود محسن

أكد الدكتور خالد غريب، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن  افتتاح المتحف المصري الكبير، عمل على خلق أصداء رهيبة أثبتت للعالم أن مصر دولة راقية في الحفاظ على التراث، وأن تراث مصر هو تراث للعالم.

وقال خالد غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن قرار هولندا بإعادة تمثال أثري عمره 3500 عام إلى مصر، يعكس قوة الدبلوماسية المصرية المتجددة أكثر من كونه مجرد بادرة من الجانب الهولندي. مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية أصبح نموذجاً يحتذى به.

وتابع  أستاذ الآثار بجامعة القاهرة،  أن هذا الحضور القوي لمصر هو ما يدفع العالم لاتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدا أن لعالم حين يدرك قوة مصر بهذا الشكل، عليه أن يعيد لمصر حقها المسلوب، خاصة إذا كان قد خرج بدون وجه حق.

وأشار إلى أن القطع الأثرية المصرية بالخارج، هي جزء من الأمن القومي المصري.

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

