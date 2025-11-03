غريب: افتتاح المتحف المصري الكبير أثبت رقي مصر في الحفاظ على التراث

أكد الدكتور خالد غريب، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، عمل على خلق أصداء رهيبة أثبتت للعالم أن مصر دولة راقية في الحفاظ على التراث، وأن تراث مصر هو تراث للعالم.

وقال خالد غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن قرار هولندا بإعادة تمثال أثري عمره 3500 عام إلى مصر، يعكس قوة الدبلوماسية المصرية المتجددة أكثر من كونه مجرد بادرة من الجانب الهولندي. مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية أصبح نموذجاً يحتذى به.

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن هذا الحضور القوي لمصر هو ما يدفع العالم لاتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدا أن لعالم حين يدرك قوة مصر بهذا الشكل، عليه أن يعيد لمصر حقها المسلوب، خاصة إذا كان قد خرج بدون وجه حق.

وأشار إلى أن القطع الأثرية المصرية بالخارج، هي جزء من الأمن القومي المصري.