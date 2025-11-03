محمود مسلم: افتتاح المتحف الكبير إنجاز وطني أبهر العالم

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية وحدثًا وطنيًا ضخمًا يليق بمكانة مصر الحضارية، مشيرًا إلى أن بعض المعارضين وتنظيم الإخوان حاولوا إفساد فرحة المصريين بهذا الحدث العالمي، إلا أن النجاح الكبير للفعاليات جعل تلك المحاولات بلا تأثير يُذكر.

وقال "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن "هناك من لا يروق لهم أي إنجاز مصري، وحاولوا افتعال أزمات أو التركيز على أخطاء بسيطة لا تُذكر أمام هذا الحدث التاريخي، وهذه أمور واردة في أي فعالية كبرى، لكنها لم تُفسد فرحتنا."

وأضاف أن مصر نجحت في تأمين ومتابعة وصول 79 وفدًا من قادة وزعماء العالم، مشيرًا إلى أن كل الصحف العالمية سلطت الضوء على هذا الحدث الثقافي والتنموي الكبير الذي يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعاليات عالمية بمستوى احترافي مبهر.

وأكد أن المتحف الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، بل هو مشروع تنموي متكامل يجسد حاضر مصر الحديث ومستقبلها، متابعًا "نبارك لمصر هذا النجاح العظيم، ونوجّه الشكر لكل من ساهم في خروج الافتتاح بهذه الصورة المشرّفة التي رفعت اسم مصر عالميًا."