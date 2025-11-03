قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: افتتاح المتحف الكبير إنجاز وطني أبهر العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية وحدثًا وطنيًا ضخمًا يليق بمكانة مصر الحضارية، مشيرًا إلى أن بعض المعارضين وتنظيم الإخوان حاولوا إفساد فرحة المصريين بهذا الحدث العالمي، إلا أن النجاح الكبير للفعاليات جعل تلك المحاولات بلا تأثير يُذكر.

وقال "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن "هناك من لا يروق لهم أي إنجاز مصري، وحاولوا افتعال أزمات أو التركيز على أخطاء بسيطة لا تُذكر أمام هذا الحدث التاريخي، وهذه أمور واردة في أي فعالية كبرى، لكنها لم تُفسد فرحتنا."

وأضاف أن مصر نجحت في تأمين ومتابعة وصول 79 وفدًا من قادة وزعماء العالم، مشيرًا إلى أن كل الصحف العالمية سلطت الضوء على هذا الحدث الثقافي والتنموي الكبير الذي يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعاليات عالمية بمستوى احترافي مبهر.

وأكد أن المتحف الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، بل هو مشروع تنموي متكامل يجسد حاضر مصر الحديث ومستقبلها، متابعًا "نبارك لمصر هذا النجاح العظيم، ونوجّه الشكر لكل من ساهم في خروج الافتتاح بهذه الصورة المشرّفة التي رفعت اسم مصر عالميًا."

محمود مسلم مجلس الشيوخ المصريين الصحف العالمية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: كنوز توت عنخ أمون ورمسيس الثاني والمسلة المعلقة تحتاج لمتاحف لوحدها

توت عنخ آمون

نجل مكتشف مقبرة توت غنخ آمون: المتحف المصري الكبير أعاد إلينا فخر الأجداد

توت عنخ آمون

المتحف المصري الكبير: جناح توت عنخ آمون يجذب هؤلاء الملوك مرة أخرى

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد