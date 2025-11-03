الأردن: ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، خلال لقائه في الدوحة اليوم الإثنين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنوده، وضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ لوقف تفاقم المعاناة في القطاع.

وشدد حسان على أهمية وقف التصعيد والانتهاكات في الضفة الغربية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء في العاصمة القطرية، تناولت أيضاً سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن وقطر في مختلف المجالات.

واستعرض حسّان ما تنفذه الحكومة الأردنية من مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والسياحة والبنية التحتية، مؤكدا إمكانات التعاون المشترك بين البلدين في هذه المجالات.

كما أكد الجانبان الحرص على إدامة التنسيق وتطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدين بمستوى التعاون القائم بين عمّان والدوحة.

ويأتي اللقاء قبيل مشاركة رئيس الوزراء، مندوبا عن لملك عبدالله الثاني، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة بتنظيم من الأمم المتحدة، حيث أعرب حسان عن شكره لنظيره القطري على الجهود المبذولة لإنجاح القمة واستضافتها.