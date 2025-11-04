قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حسين عبد البصير: روح الفراعنة ما زالت تسكن المصريين.. الحضارة لم تنته بل تجددت في كل عصر

المصريين القدماء
المصريين القدماء

تظل الحضارة المصرية القديمة، رغم مرور آلاف السنين، حية في وجدان المصريين، لا كصفحات من التاريخ فحسب، بل كروح متجددة تنبض في تفاصيل حياتهم اليومية، ولغتهم، وفنونهم، وحتى في نظرتهم للعالم. 

فالمصري الحديث، كما يقول علماء الآثار، ما زال يحمل في داخله ملامح أجداده الفراعنة، الذين شيدوا أولى الحضارات وأرسوا أسس الهوية المصرية التي صمدت أمام كل التغيرات.

حسين عبد البصير: الحضارة الفرعونية لم تنتهِ.. المصري القديم ما زال يعيش بيننا في اللغة والفن والعادات

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، إن الحضارة المصرية القديمة تعد واحدة من أعظم حضارات الإنسانية، التي لم تترك بصمتها في التاريخ فحسب، بل في وجدان المصريين وعقولهم وثقافتهم حتى يومنا هذا.

وأوضح أن مصر ليست فقط بلد الأهرامات والمعابد، بل هي أيضًا أرض الروح المتصلة بجذور تمتد لسبعة آلاف عام من الإبداع والاستمرارية، حيث يعيش الماضي في الحاضر بكل تفاصيله الدقيقة والعميقة.

وأضاف عبد البصير أن من يتأمل سلوك المصريين اليوم، في حياتهم اليومية وأمثالهم الشعبية وأغانيهم واحتفالاتهم، سيكتشف أن المصري القديم لم يرحل قط، بل تحول عبر العصور إلى روح حاضرة في كل بيت وشارع وطقس شعبي، مشيرًا إلى أن الحضارة الفرعونية تركت إرثًا ثقافيًا غير مادي لا يقل أهمية عن آثارها المادية الخالدة.

وأكد أن اللهجة المصرية المعاصرة ما زالت تحتفظ بعدد كبير من المفردات والجذور الموروثة من اللغة المصرية القديمة والقبطية، مثل كلمة “توت” التي ما زالت تستخدم اسمًا لأحد الشهور القبطية المرتبطة بالتقويم الزراعي المصري القديم.

وأضاف أن العبارات اليومية مثل “إلهي ينصرك” و”عيش وملح” تعكس فلسفة ماعت إلهة الحق والعدالة والنظام  التي قامت عليها فكرة التوازن في حياة المصريين القدماء، موضحًا أن اللغة المصرية لم تكن أبدًا مجرد وسيلة تواصل، بل وعاء حضاري يحمل ذاكرة طويلة من التجارب الإنسانية والفكرية.

وأشار عبد البصير إلى أن روح الفن الفرعوني لا تزال حاضرة في التكوين الجمالي للمصريين حتى اليوم، فـ”الزخارف المتناظرة، والميل إلى التنسيق والتوازن، والاهتمام بالمقدس في التصميم” هي عناصر انتقلت من المعابد والمقابر المصرية القديمة إلى العمارة القبطية ثم الإسلامية، ولا يزال مبدأ “القداسة في التناسق” يوجه الذوق المصري في العمارة حتى اليوم، سواء في بناء البيت الشعبي أو تصميم الجسور والميادين العامة.

وقال إن المصري في لا وعيه يبحث دوماً عن الخلود الجمالي، تلك الفكرة التي زرعها الأجداد منذ آلاف السنين.

وتابع أن الأغاني الشعبية في الريف والصعيد والواحات لا تزال تحتفظ بإيقاعات مشابهة لتلك التي تغنى بها المصري القديم للنيل والشمس والخصب، مؤكدًا أن المصري القديم قدس الحياة واحتفى بالخصوبة، وهي الروح نفسها التي نراها في أهازيج الفلاحين وأغاني المولد والاحتفال اليوم، موضحًا أن فكرة الخلود ظلت حاضرة في الشخصية المصرية من خلال حب الأرض والعائلة والرغبة في البقاء بالذكر والإنجاز.

وأضاف عبد البصير أن ما يميز الحضارة المصرية القديمة هو أنها لم تنته بانتهاء عصورها، بل أعادت تشكيل نفسها في كل مرحلة تاريخية لاحقة، فالمصري الذي بنى الأهرامات هو نفسه الذي شيّد الكنائس ورفع المآذن، محتفظًا بروح البناء والإيمان بالخلود، وهو ما جعل من مصر نموذجًا فريدًا لحضارة حية تتجدد وتستمر عبر الزمن.

وشدد على أن مصر أثبتت عبر تاريخها الطويل أن الحضارة ليست حجرًا ولا تمثالًا، بل روح تعيش في الناس وتنعكس في سلوكهم اليومي، موضحًا أن المصري المعاصر ما زال يحمل في داخله صوت الجد الفرعوني، يردده دون أن يدري حين يقول “الدنيا دوارة ”، أو حين يرفع يديه إلى السماء شاكرًا الإله كما فعل أجداده قبل آلاف السنين.

المصريين القدماء الفراعنة الشخصية المصرية المصري القديم البيت الشعبي

