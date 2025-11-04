محافظ دمياط يوجه بتطوير عزبة البرج والارتقاء بالنظافة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، بديوان عام المحافظة، مع اللواء صبرى سليمان ، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج الجديد.

حيث هنأه " محافظ دمياط " بتوليه مهام عمله الجديد، و أكد خلال اللقاء على متابعة كافة المشروعات والاعمال التى تقوم بتنفيذها كافة القطاعات، على أرض المدينة، و ناقش " محافظ دمياط " عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا بالمدينة و آلية تنفيذ رؤى للتطوير و وضع حلول مناسبة لكافة التحديات والمشكلات.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على ضرورة الدفع بملفات العمل بالوحدة و تحقيق نسب إنجاز عالية و الإرتقاء بمستوى النظافة العامة وتطوير السوق والتصدى للاشغالات والتعديات والمخالفات بكافة صورها ، و أكد أيضًا على التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وبحث شكواهم والتفاعل الفورى معها.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تدعم وبشكل كامل خطط العمل بالوحدات المحلية، لتخطى أى معوقات و العمل كفريق عمل واحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.