اقتصاد

أركيوس توسع استثماراتها بقطاع الغاز المصري من خلال حقل هارماتان

أركيوس
أركيوس
ولاء عبد الكريم

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك وشركاتها،  توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أركيوس وشركتي شل وبي بي ، حصلت بموجبها أركيوس على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 

وتتضمن الاتفاقية استحواذ شركة أركيوس على كامل حقوق والتزامات شركتي شل وبي بي في الاتفاقية، والتي تشمل عقد تنمية حقل هارماتان، بما يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري .

ومن المقرر أن تقوم أركيوس بضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقل ووضعه علي خريطة الانتاج ، ضمن خطة توسعية طموحة لتعزيز وجودها في مصر وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط.

وتمتلك شركة أركيوس محفظة استثمارية متنوعة تضم عدة مناطق امتياز بالبحر المتوسط، وتعمل على تنفيذ برامج استكشافية وتنموية طموحة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في صناعة البترول والغاز في مصر.
 


وعقب التوقيع عقد الوزيران جلسة مباحثات أكد المهندس كريم بدوي خلالها علي التزام قطاع البترول بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية القائمة من أجل إضافة إنتاج جديد من الغاز  والبترول ، مشيرا إلى دعم جهود شركة ادنوك من خلال شركة XRG والشركات التابعة لها  لزيادة استثماراتها في مصر 

وخلال اللقاء تم استعراض خطط شركة أركيوس التوسعية  خلال السنوات المقبلة ، واكد الجانبان علي أهمية خطوة تعزيز  استثمارات اركيوس في قطاع الغاز المصري بتوقيع اتفاق الاستثمار في تنمية حقل هارماتان بالبحر المتوسط .

كما تم تسليط الضوء علي المبادرات والإجراءات التحفيزية للاستثمار التي ينفذها قطاع البترول للمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الي مصر في  مجال استكشاف وإنتاج الغاز والبترول .
وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع مجموعة أدنوك في الحلول منخفضة الكربون لخفض الانبعاثات ، وكذلك الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانتاج .

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي دعوة رسمية إلى الدكتور سلطان الجابر ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا بالنسخة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026)، مؤكدًا أن مشاركته ستثري الحدث وستعكس روح التعاون بين مصر والإمارات  بقطاع الطاقة .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

